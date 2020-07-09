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Найкращі в українській музиці: оголошені переможці премії YUNA 2020

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Yearly Ukrainian National Awards - фото 1
Yearly Ukrainian National Awards / yuna.ua

Імена переможців Національної музичної премії YUNA 2020 вперше оголосили в онлайн-режимі, оскільки церемонію нагородження довелось скасувати через карантин. Дізнайтесь, хто цьогоріч отримав українську "Греммі"!

Премію YUNA 2020 (Yearly Ukrainian National Awards) вручили українським артистам у 17 номінаціях. При цьому журі оцінювали роботи українських виконавців, випущені протягом відрізку від 1 листопада 2018 року до 31 жовтня 2019 року. До вашої уваги список переможці 9-ї Національної музичної премії YUNA.

Це цікаво: Найкращі українські пісні 21 століття за версією премії YUNA

Переможці премії YUNA 2020

НАЙКРАЩИЙ ВИКОНАВЕЦЬ:

  • Alekseev
  • MAX BARSKIH
  • MELOVIN
  • MONATIK
  • Артем Пивоваров
  • Сергій Бабкін
Найкращі в українській музиці: оголошені переможці премії YUNA 2020 - фото 414864

НАЙКРАЩА ВИКОНАВИЦЯ:

  • Alina Pash
  • alyona alyona
  • Jerry Heil
  • MARUV
  • NK

Найкращі в українській музиці: оголошені переможці премії YUNA 2020 - фото 414865

НАЙКРАЩИЙ ПОП-ГУРТ:

  • DILEMMA
  • KADNAY
  • KAZKA
  • MOZGI
  • YUKO
  • Время и Стекло

Найкращі в українській музиці: оголошені переможці премії YUNA 2020 - фото 414866

НАЙКРАЩИЙ РОК-ГУРТ:

  • O. Torvald
  • Pianoбой
  • Антитіла
  • БEZ ОБМЕЖЕНЬ
  • Бумбокс

Найкращі в українській музиці: оголошені переможці премії YUNA 2020 - фото 414877

НАЙКРАЩА ПІСНЯ:

  • Время и Стекло – Дим
  • The HARDKISS – Жива
  • БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – Зорі запалали
  • NK – Обіцяю
  • Jerry Heil – Охрана, отмєна

НАЙКРАЩА ПІСНЯ ІНШОЮ МОВОЮ:

  • NK – Elefante
  • MONATIK – LOVE IT Ритм
  • MARUV – Siren Song
  • Бумбокс – ДШ
  • Макс Барських — Неземная

НАЙКРАЩА ПІСНЯ ДЛЯ ФІЛЬМУ:

  • Антитіла – Lego ("Я, ти, він, вона")
  • БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – Колискова ("Заборонений")
  • Океан Ельзи – Перевал ("Захар Беркут")
  • DakhaBrakha – Пливе човен ("Вулкан")
  • Христина Соловій – Холодно ("Крути 1918")

НАЙКРАЩИЙ ДУЕТ:

  • TAYANNA & LAUD – Без тебе
  • Бумбокс & Тіна Кароль – Безодня
  • The Maneken, ONUKA, DakhaBrakha, Katya Chilly – Голос води
  • Jamala & Jah Khalib – Кохаю
  • alyona alyona & Alina Pash – Падло

НАЙКРАЩИЙ ВІДЕОКЛІП:

  • NK – Elefante
  • Антитіла – HELLO
  • MONATIK – LOVE IT Ритм
  • Бумбокс – ДШ
  • The HARDKISS – Жива
  • The HARDKISS – Коханці

НАЙКРАЩИЙ АЛЬБОМ:

  • Макс Барських – 7
  • Антитіла – HELLO
  • MONATIK – LOVE IT Ритм
  • БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – Мільярди
  • alyona alyona – Пушка

ВІДКРИТТЯ РОКУ:

  • alyona alyona
  • Jerry Heil
  • KHAYAT
  • YOURA
  • КОРРУПЦИЯ

ІНШИЙ ФОРМАТ:

  • Dakh Daughters
  • MOTANKA
  • SINOPTIK
  • Вагоновожатые
  • ЛУНА

НАЙКРАЩИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ ХІТ:

  • MOZGI – Digitalization
  • MARUV – Siren Song
  • ONUKA – ZENIT
  • ONUKA – Хащі
  • DILEMMA – Шаленій

НАЙКРАЩИЙ ЕСТРАДНИЙ ХІТ:

  • Павло Зібров – Вуса-бренд
  • ДОРОШ – Де ти є
  • Оля Полякова – Любовница
  • Олег Винник – Роксолана
  • Олег Винник – Наталя-Наталі
  • Ірина Федишин – Хочу на Мальдіви

НАЙКРАЩИЙ ХІП-ХОП ХІТ:

  • MOZGI – 999
  • YOURA – PRAKTIKA
  • alyona alyona та Alina Pash – Падло
  • MamaRika – Проліски
  • alyona alyona – Пушка

НАЙКРАЩЕ КОНЦЕРТНЕ ШОУ:

  • MAX BARSKIH – 7
  • MONATIK – LOVE IT Ритм
  • Антитіла – Hello
  • Время и Стекло – VISLOVO
  • Оля Полякова – Королева ночі. На біс

Відзначимо, що урочисте нагородження переможців YUNA 2020 відбудеться під час проведення наступної, десятої церемонії 30-31 березня 2021 року у столичному Палаці "Україна". Це буде два різних шоу.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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