Найкращі в українській музиці: оголошені переможці премії YUNA 2020

Імена переможців Національної музичної премії YUNA 2020 вперше оголосили в онлайн-режимі, оскільки церемонію нагородження довелось скасувати через карантин. Дізнайтесь, хто цьогоріч отримав українську "Греммі"!

Премію YUNA 2020 (Yearly Ukrainian National Awards) вручили українським артистам у 17 номінаціях. При цьому журі оцінювали роботи українських виконавців, випущені протягом відрізку від 1 листопада 2018 року до 31 жовтня 2019 року. До вашої уваги список переможці 9-ї Національної музичної премії YUNA.

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Переможці премії YUNA 2020

НАЙКРАЩИЙ ВИКОНАВЕЦЬ:

Alekseev

MAX BARSKIH

MELOVIN

MONATIK

Артем Пивоваров

Сергій Бабкін

НАЙКРАЩА ВИКОНАВИЦЯ:

Alina Pash

alyona alyona

Jerry Heil

MARUV

NK

НАЙКРАЩИЙ ПОП-ГУРТ:

DILEMMA

KADNAY

KAZKA

MOZGI

YUKO

Время и Стекло

НАЙКРАЩИЙ РОК-ГУРТ:

O. Torvald

Pianoбой

Антитіла

БEZ ОБМЕЖЕНЬ

Бумбокс

НАЙКРАЩА ПІСНЯ:

Время и Стекло – Дим

The HARDKISS – Жива

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – Зорі запалали

NK – Обіцяю

Jerry Heil – Охрана, отмєна

НАЙКРАЩА ПІСНЯ ІНШОЮ МОВОЮ:

NK – Elefante

MONATIK – LOVE IT Ритм

MARUV – Siren Song

Бумбокс – ДШ

Макс Барських — Неземная

НАЙКРАЩА ПІСНЯ ДЛЯ ФІЛЬМУ:

Антитіла – Lego ("Я, ти, він, вона")

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – Колискова ("Заборонений")

Океан Ельзи – Перевал ("Захар Беркут")

DakhaBrakha – Пливе човен ("Вулкан")

Христина Соловій – Холодно ("Крути 1918")

НАЙКРАЩИЙ ДУЕТ:

TAYANNA & LAUD – Без тебе

Бумбокс & Тіна Кароль – Безодня

The Maneken, ONUKA, DakhaBrakha, Katya Chilly – Голос води

Jamala & Jah Khalib – Кохаю

alyona alyona & Alina Pash – Падло

НАЙКРАЩИЙ ВІДЕОКЛІП:

NK – Elefante

Антитіла – HELLO

MONATIK – LOVE IT Ритм

Бумбокс – ДШ

The HARDKISS – Жива

The HARDKISS – Коханці

НАЙКРАЩИЙ АЛЬБОМ:

Макс Барських – 7

Антитіла – HELLO

MONATIK – LOVE IT Ритм

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – Мільярди

alyona alyona – Пушка

ВІДКРИТТЯ РОКУ:

alyona alyona

Jerry Heil

KHAYAT

YOURA

КОРРУПЦИЯ

ІНШИЙ ФОРМАТ:

Dakh Daughters

MOTANKA

SINOPTIK

Вагоновожатые

ЛУНА

НАЙКРАЩИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ ХІТ:

MOZGI – Digitalization

MARUV – Siren Song

ONUKA – ZENIT

ONUKA – Хащі

DILEMMA – Шаленій

НАЙКРАЩИЙ ЕСТРАДНИЙ ХІТ:

Павло Зібров – Вуса-бренд

ДОРОШ – Де ти є

Оля Полякова – Любовница

Олег Винник – Роксолана

Олег Винник – Наталя-Наталі

Ірина Федишин – Хочу на Мальдіви

НАЙКРАЩИЙ ХІП-ХОП ХІТ:

MOZGI – 999

YOURA – PRAKTIKA

alyona alyona та Alina Pash – Падло

MamaRika – Проліски

alyona alyona – Пушка

НАЙКРАЩЕ КОНЦЕРТНЕ ШОУ:

MAX BARSKIH – 7

MONATIK – LOVE IT Ритм

Антитіла – Hello

Время и Стекло – VISLOVO

Оля Полякова – Королева ночі. На біс

Відзначимо, що урочисте нагородження переможців YUNA 2020 відбудеться під час проведення наступної, десятої церемонії 30-31 березня 2021 року у столичному Палаці "Україна". Це буде два різних шоу.

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