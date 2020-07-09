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Найкращі в українській музиці: оголошені переможці премії YUNA 2020
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Імена переможців Національної музичної премії YUNA 2020 вперше оголосили в онлайн-режимі, оскільки церемонію нагородження довелось скасувати через карантин. Дізнайтесь, хто цьогоріч отримав українську "Греммі"!
Премію YUNA 2020 (Yearly Ukrainian National Awards) вручили українським артистам у 17 номінаціях. При цьому журі оцінювали роботи українських виконавців, випущені протягом відрізку від 1 листопада 2018 року до 31 жовтня 2019 року. До вашої уваги список переможці 9-ї Національної музичної премії YUNA.
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Переможці премії YUNA 2020
НАЙКРАЩИЙ ВИКОНАВЕЦЬ:
- Alekseev
- MAX BARSKIH
- MELOVIN
- MONATIK
- Артем Пивоваров
- Сергій Бабкін
НАЙКРАЩА ВИКОНАВИЦЯ:
- Alina Pash
- alyona alyona
- Jerry Heil
- MARUV
- NK
НАЙКРАЩИЙ ПОП-ГУРТ:
- DILEMMA
- KADNAY
- KAZKA
- MOZGI
- YUKO
- Время и Стекло
НАЙКРАЩИЙ РОК-ГУРТ:
- O. Torvald
- Pianoбой
- Антитіла
- БEZ ОБМЕЖЕНЬ
- Бумбокс
НАЙКРАЩА ПІСНЯ:
- Время и Стекло – Дим
- The HARDKISS – Жива
- БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – Зорі запалали
- NK – Обіцяю
- Jerry Heil – Охрана, отмєна
НАЙКРАЩА ПІСНЯ ІНШОЮ МОВОЮ:
- NK – Elefante
- MONATIK – LOVE IT Ритм
- MARUV – Siren Song
- Бумбокс – ДШ
- Макс Барських — Неземная
НАЙКРАЩА ПІСНЯ ДЛЯ ФІЛЬМУ:
- Антитіла – Lego ("Я, ти, він, вона")
- БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – Колискова ("Заборонений")
- Океан Ельзи – Перевал ("Захар Беркут")
- DakhaBrakha – Пливе човен ("Вулкан")
- Христина Соловій – Холодно ("Крути 1918")
НАЙКРАЩИЙ ДУЕТ:
- TAYANNA & LAUD – Без тебе
- Бумбокс & Тіна Кароль – Безодня
- The Maneken, ONUKA, DakhaBrakha, Katya Chilly – Голос води
- Jamala & Jah Khalib – Кохаю
- alyona alyona & Alina Pash – Падло
НАЙКРАЩИЙ ВІДЕОКЛІП:
- NK – Elefante
- Антитіла – HELLO
- MONATIK – LOVE IT Ритм
- Бумбокс – ДШ
- The HARDKISS – Жива
- The HARDKISS – Коханці
НАЙКРАЩИЙ АЛЬБОМ:
- Макс Барських – 7
- Антитіла – HELLO
- MONATIK – LOVE IT Ритм
- БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – Мільярди
- alyona alyona – Пушка
ВІДКРИТТЯ РОКУ:
- alyona alyona
- Jerry Heil
- KHAYAT
- YOURA
- КОРРУПЦИЯ
ІНШИЙ ФОРМАТ:
- Dakh Daughters
- MOTANKA
- SINOPTIK
- Вагоновожатые
- ЛУНА
НАЙКРАЩИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ ХІТ:
- MOZGI – Digitalization
- MARUV – Siren Song
- ONUKA – ZENIT
- ONUKA – Хащі
- DILEMMA – Шаленій
НАЙКРАЩИЙ ЕСТРАДНИЙ ХІТ:
- Павло Зібров – Вуса-бренд
- ДОРОШ – Де ти є
- Оля Полякова – Любовница
- Олег Винник – Роксолана
- Олег Винник – Наталя-Наталі
- Ірина Федишин – Хочу на Мальдіви
НАЙКРАЩИЙ ХІП-ХОП ХІТ:
- MOZGI – 999
- YOURA – PRAKTIKA
- alyona alyona та Alina Pash – Падло
- MamaRika – Проліски
- alyona alyona – Пушка
НАЙКРАЩЕ КОНЦЕРТНЕ ШОУ:
- MAX BARSKIH – 7
- MONATIK – LOVE IT Ритм
- Антитіла – Hello
- Время и Стекло – VISLOVO
- Оля Полякова – Королева ночі. На біс
Відзначимо, що урочисте нагородження переможців YUNA 2020 відбудеться під час проведення наступної, десятої церемонії 30-31 березня 2021 року у столичному Палаці "Україна". Це буде два різних шоу.
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