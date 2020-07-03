Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин ЗНО

Настя Каменських у яскравому образі зачарувала мережу

  • 28
Настя Каменських - фото 1
Настя Каменських / instagram

Співачка Настя Каменських має бездоганні форми, тому може дозволити одягнути все, що завгодно!

Наприклад, Настя може з легкістю одягнути коротенькі білі шортики, які демонструють її стрункі довгі ноги, а так само ідеально відтіняють загар.

І ще: Від Кароль до Нікітюк: як виглядали б українські зірки, якби були чоловіками

Поєднала Каменських їх з суперстильною футболкою в зелених тонах зі зміїним принтом, яка була підв'язана під розкішними грудьми дівчини.

Завершили образ чорний пояс, що акцентував увагу на талії, укладка – мокрий ефект і ледь помітний макіяж – вийшов ідеальний літній образ.

Це цікаво: Настя Каменських здивувала знімком у басейні

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дивитися усім: сім найкращих фільмів з Джулією Робертс
  • 30 червня, 19:21
  • 215
Гороскоп на липень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
  • 30 червня, 09:00
  • 2155
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2414660
Загрузка...
Новини