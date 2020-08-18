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Настя Каменських вразила мережу кардинально новою зовнішністю: відео

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Настя Каменських - фото 1
Настя Каменських / instagram

Сексуальна українська співачка Настя Каменських здивувала своїх прихильників зміною іміджу. У новому образі красуня постала в короткому ролику, який записала для TikTok.

Так, Настя Каменських з'являється у кадрі спочатку у білій футболці з розпатланим пучком і в прозорих окулярах. В руках вона тримає обруч для волосся з котячими вушками.

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Артистка підкидає аксесуар і з'являється в кардинально новому образі. Співачка одягнена в чорний блискучий комбінезон. При цьому її волосся випрямлене і підстрижене під каре. Також у зірки з'явився чубчик.

У підписі до ролика Каменських написала: "Мені здається, це та суперсила, якою хочуть володіти всі дорослі дівчатка".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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