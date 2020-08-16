Даша Ульянова з Холостяка підкорила Карпати своєю гнучкістю

Модель Даша Ульянова показала незвичайні фото з подорожі в Карпати. Шанувальники у захваті від красуні!

Даша Ульянова-фіналістка десятого сезону романтичного реаліті-шоу Холостяк. Дівчина стала переможницею, проте стосунки з головним героєм Максом Михайлюком у неї не склалися.

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Днями красуня показала кумедне фото з подорожі в Карпати, на якому продемонструвала свою розтяжку, а в підписі до нього розповіла про подорож.

"Українська краса і колорит – це не одна Одеса, Як я вже говорила. Хоча, мені здається, всі поїхали саме туди. Наша країна дуже багата на прекрасні місця, побувавши в яких, захоплює дух. Ми вирушили у сімейну подорож на Закарпаття. Зупинилися у наших близьких друзів, в родині моєї дорогої Сашки. Як же приємно, ось так спонтанно вирішити, зібратися, згадати дитинство, побути з найближчими і рідними. Дуже ціную це. Ну а ви, напишіть. Хто проживає в цій неймовірній місцевості? Які класні місця в Карпатах та Закарпатті порадите?", – написала Даша.

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