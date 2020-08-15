MARUV розповіла, скільки планує витратити на розкішне весілля

Співачка MARUV (Анна Корсун) зі своїм майбутнім чоловіком Олександром познайомилася в стриптиз-клубі, де працювала вокалісткою. Через короткий час після знайомства, закохані стали жити разом. Пізніше пара тихо розписалася, не влаштовуючи весілля.

З пишним гулянням подружжя поки не поспішають, оскільки співачка хоче, щоб все пройшло на вищому рівні.

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"Я хочу дуже пишне, дороге лакшері-весілля. Тому на нього треба ще заробити, – розповіла MARUV. – Але воно точно буде. Це моя мрія з дитинства, я весільну сукню ще не одягала". Артистка заявила, що для проведення весілля її мрії треба в кращому випадку 200 тисяч доларів.

Анна також розповіла про стосунки з чоловіком, який за сумісництвом є PR-менеджером проєкту MARUV. За словами співачки, у них з Олександром дуже складні характери. Пара часто свариться і не раз уже була на межі розлучення.

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