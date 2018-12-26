Настя Каменських виконала джазову версію "Щедрика": атмосферне відео

Популярна українська співачка Настя Каменських заспівала джазову версію відомої щедрівки. Вітальне відео зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Настя Каменських виконала відому пісню "Щедрик" в обробці Миколи Леонтовича. Потім під акомпанемент фортепіано і контрабаса співачка заспівала джазову версію різдвяної пісні.

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Зірка в коментарях привітала шанувальників зі святами. Для ролика Каменських вибрала штани вільного крою з високою талією і оксамитову кофту темно-синього кольору з одним рукавом і масивною прикрасою на плечі.

Слухайте онлайн повну версію пісні "Щедрик" від NK:

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