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Новому образу Насті Каменських позаздрила навіть Дорофєєва

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Фанати засипали артистку компліментами - фото 1
Фанати засипали артистку компліментами / 1plus1.ua

Українська співачка Настя Каменських похвалилася ультрамодним образом для фіналу шоу Х-фактор.

Співачка Настя Каменських вибрала для вирішального вечора розшитий золотом каптан і незвичайні колоски, що імітують великі афрокосички.

І ще: Настя Каменських поділилася новим приголомшливим образом

Фанати засипали артистку компліментами. Співачка змінилася до невпізнання. Деякі відзначили виняткове почуття стилю Насті. "Красива, не впізнати", "Незвично і дуже красиво", "Настя, ти була просто красунею! Тобі дуже йдуть косички!", "Go nastya!", "Настюша ти модниця! Виглядаєш завжди шикарно, зі смаком і взагалі ти красуня і велика розумниця. і те, що ти так володієш мовами, для мене особисто була новина, просто молодець".

У Instagram-історіях Каменських навіть поділилася записом Наді Дорофєєвої, для якої образ співачки став фаворитом.

Новому образу Насті Каменських позаздрила навіть Дорофєєва - фото 297239

Новому образу Насті Каменських позаздрила навіть Дорофєєва - фото 297240

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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