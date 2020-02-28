Настя Каменських в сміливому топі здивувала мережу

Співачка Настя Каменських поділилася пікантним відео, але думки фанатів розділилися.

Відома українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, часто хвалиться гарячими відео на своїй сторінці в Instagram.

І ще: Ото груди файні: сексуальна Тіна Кароль розбурхала мережу "голою" сукнею

Нещодавно знаменитість виставила спокусливе неонове відео, позуючи в одному з гарячих вбрань з її нового кліпу на іспаномовний хіт Lollipop. Так, артистка приміряла жовтий мереживний топ з глибоким декольте і двоколірні спортивні штани, доповнивши стильний образ макіяжем з яскравими стрілками на очах.

"Thursday mood, Lollipop mood", – поділилася настроєм Каменських. Фоловери не пройшли повз, однак їх думки розділилися: "Я тепер знаю як виглядає людина, яка страждає фігньою".

Читайте також: Настя Каменських влаштувала гаряче переодягання на камеру