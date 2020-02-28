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Настя Каменських в сміливому топі здивувала мережу

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Каменських - фото 1
Каменських / instagram

Співачка Настя Каменських поділилася пікантним відео, але думки фанатів розділилися.

Відома українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, часто хвалиться гарячими відео на своїй сторінці в Instagram.

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Нещодавно знаменитість виставила спокусливе неонове відео, позуючи в одному з гарячих вбрань з її нового кліпу на іспаномовний хіт Lollipop. Так, артистка приміряла жовтий мереживний топ з глибоким декольте і двоколірні спортивні штани, доповнивши стильний образ макіяжем з яскравими стрілками на очах.

"Thursday mood, Lollipop mood", – поділилася настроєм Каменських. Фоловери не пройшли повз, однак їх думки розділилися: "Я тепер знаю як виглядає людина, яка страждає фігньою".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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