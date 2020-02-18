На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Настя Каменських влаштувала гаряче переодягання на камеру
-
- 18
Співачка Настя Каменських поділилася пікантним відео, яке привело у захват шанувальників.
Відома українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, часто хвалиться на своїй сторінці в Instagram шикарними кадрами.
І ще: Настя Каменських – Lollipop: дивіться новий пристрасний кліп, який надихає кохати
Днями знаменитість виставила спокусливе відео, на якому влаштувала примірку вбрань під свою іспаномовну композицію Lollipop спільно з Juan Magan. Так, артистка засвітила струнку фігуру як у вечірніх сукнях, так і облягаючому топі з глибоким декольте.
"Ви вже подивилися наш новий кліп з @juanmagan Lollipop? Напишіть мені", – поділилася емоціями Каменських. Фоловери не пройшли повз і засипали Настю компліментами.
Читайте також: Ото груди файні: сексуальна Тіна Кароль розбурхала мережу "голою" сукнею
-
21:56У Дубаї чоловік на реактивному ранці піднявся на висоту 1500 метрів
-
21:43Психологи з'ясували, через що найчастіше сваряться молодята
-
21:26У Китаї почнуть дезінфікувати гроші для боротьби з коронавірусом
-
21:1519 лютого 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
21:02Настя Каменських влаштувала гаряче переодягання на камеру
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
20:54Xiaomi Mi10 Pro зняв Землю і Сонце з космосу: промовисті фото
-
20:40Подаруй мені щастя 3, 4 серія: дивитись онлайн український серіал
-
20:31У мережі новий челендж зі зголюванням брів
-
20:23Науковці назвали несподівану причину переїдання: нею грішать всі
-
20:1110 епічних випадкових фото за секунду до
-
20:05Учасниці Від пацанки до панянки 2020: біографія і фото 4 сезону
-
19:56У мережі показали секретні концепти Bugatti: раніше їх не бачив ніхто
-
19:43DxOMark проведе повторне тестування камери Xiaomi Mi10 Pro
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
19:21Як позбутися сивини без фарби для волосся
-
19:11Скільки літрів напоїв за 2019 рік випили пасажири Укрзалізниці: шокуючі цифри
-
18:57Дивовижні історії: Apple презентував трейлер перезапуску серіалу Спілберга
-
18:44Популярна українська співачка відкрила бал у Відні: ефектні кадри
-
18:42Науковці пояснили, чому щодня потрібно їсти часник
-
18:20Гороскоп на 19 лютого 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:12Як розпізнати підроблений віскі: метод вчених
-
18:00Ліга чемпіонів 2020: розклад, коли і де дивитись онлайн матчі ЛЧ
-
17:56Це занадто: тверк популярної пишнотілої співачки у білизні зашеймили у мережі (18+)
-
17:47Названо найзатятіших фанатів нудистських пляжів: ТОП країн
-
20:23Науковці назвали несподівану причину переїдання: нею грішать всі
-
18:00Ліга чемпіонів 2020: розклад, коли і де дивитись онлайн матчі ЛЧ
-
16:00Як українці називали останній місяць зими: синоніми до слова "лютий"
-
14:00Джону Траволті – 66 років: найкращі фільми з улюбленим актором
-
12:00Найкращі жарти Сергія Притули у відборі на Євробачення 2020: відео
-
10:15ТЕСТ: З чого тобі потрібно розпочати день
-
07:16Погода в Україні 18 лютого: де можливі дощі
- 17 лютого
-
21:22Названі найзатребуваніші професії на найближчі 10-20 років
-
18:09Моделі 90-х: як змінилася українська дівчина Бонда Ольга Куриленко
-
17:00Перехід на літній час 2020: дата, коли переводять годинник в Україні
-
16:00Хто пройшов у фінал Нацвідбору на Євробачення 2020: усі фіналісти
-
14:00Ностальгійні фото: 20 відомих акторів, яких ви не бачили в молодості
-
12:13Переоцінений Xiaomi Mi10: п'ять вагомих причин не купувати смартфон у 2020 році
-
09:21Голос країни 10 сезон 5 випуск: хто потрапив у команди тренерів
-
07:28Погода в Україні 17 лютого: точний прогноз на понеділок
- 16 лютого
-
20:52Стало відомо, скільки українці витратили на подарунки на День Валентина: шокуючі цифри
-
18:50Дівчина тижня: гаряча модель Еллі Рід, яка обожнює роздягатися перед камерою (18+)
-
16:54Як і з чим носити чоловічі штани джоггери: 10 модних ідей у фото
-
14:57Гороскоп на цей тиждень 17 – 23 лютого: фінансовий прогноз для знаків Зодіаку
-
11:57Найкращі пісні тижня: плейлист популярної музики для гарного настрою
-
08:13Що очікує на водія з брудними номерними знаками: пояснення експертів
- 15 лютого
-
22:09Нацвідбір на Євробачення 2020: результати голосування 2 півфіналу
-
20:42У цих продуктах цукру більше, ніж ви могли б подумати
-
17:21Ото груди файні: сексуальна Тіна Кароль розбурхала мережу "голою" сукнею
-
14:43Три професії, якими можна заробляти на фрілансі