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Настя Каменських влаштувала гаряче переодягання на камеру

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Каменських - фото 1
Каменських / pinterest

Співачка Настя Каменських поділилася пікантним відео, яке привело у захват шанувальників.

Відома українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, часто хвалиться на своїй сторінці в Instagram шикарними кадрами.

І ще: Настя Каменських – Lollipop: дивіться новий пристрасний кліп, який надихає кохати

Днями знаменитість виставила спокусливе відео, на якому влаштувала примірку вбрань під свою іспаномовну композицію Lollipop спільно з Juan Magan. Так, артистка засвітила струнку фігуру як у вечірніх сукнях, так і облягаючому топі з глибоким декольте.

"Ви вже подивилися наш новий кліп з @juanmagan Lollipop? Напишіть мені", – поділилася емоціями Каменських. Фоловери не пройшли повз і засипали Настю компліментами.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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