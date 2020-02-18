Настя Каменських влаштувала гаряче переодягання на камеру

Співачка Настя Каменських поділилася пікантним відео, яке привело у захват шанувальників.

Відома українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, часто хвалиться на своїй сторінці в Instagram шикарними кадрами.

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Днями знаменитість виставила спокусливе відео, на якому влаштувала примірку вбрань під свою іспаномовну композицію Lollipop спільно з Juan Magan. Так, артистка засвітила струнку фігуру як у вечірніх сукнях, так і облягаючому топі з глибоким декольте.

"Ви вже подивилися наш новий кліп з @juanmagan Lollipop? Напишіть мені", – поділилася емоціями Каменських. Фоловери не пройшли повз і засипали Настю компліментами.

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