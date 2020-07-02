Настя Каменських здивувала знімком у басейні

Співачка Настя Каменських поділилася новим фото. Шанувальники назвали її справжньою русалонькою!

Відома українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, кардинально змінила образ і схудла, чим і хвалиться на своїй сторінці в Instagram.

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Днями знаменитість виставила розкішний кадр, показавши, як проводить особливо спекотний літній день. Так, артистка вирушила плавати в басейні, демонструючи струнку фігуру в мінібікіні чорного кольору. Такий незвичайний кадр красуні вдалося зробити під водою, в момент, коли Настя пірнала.

Фоловери залишилися в захваті і залишили безліч коментарів під фото Насті.

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