Настя Каменських у відвертому боді спантеличила шанувальників

Українська співачка Настя Каменських похвалилася розкішним тілом у мережі, але шанувальники вкотре запідозрили її у вагітності.

Відома українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, останнім часом кардинально змінила образ.

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Днями знаменитість виставила відверте селфі в дзеркалі, позуючи в чорному облягаючому боді і засвітивши масивні груди. Так, артистка заінтригувала шанувальників якимось секретом, який наразі не може видати.

"Останнім часом мало вдається тішити вас свіженькими фото. А це все тому, що дуууже багато всього. Готую для вас щось новеньке в цьому сезоні. І так хочеться поділитися, а не можу, чи все ж відкрити завісу?", – поділилася емоціями Каменських. Фоловери не пройшли повз: "Можливо вона вагітна?", "Дуже хочеться, хоча б натяк", "Вагітна", "У кого це декольте таке не засмагле?".

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