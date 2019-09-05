Настя Каменських здивувала знімком без косметики

Якою свою кохану дружину Настю Каменських вранці бачить Потап? Шанувальники у захваті від природної краси Насті!

5 версня Настя Каменських опублікувала у своєму Instagram новий знімок.

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На ньому співачка позує у спортивному костюмі, судячи з усього, власного бренду NK sport. При цьому зірка в капюшоні, адже сьогоднішній ранок видався дуже холодним для жителів Києва. На фото також є час, коли Каменських вирушила на пробіжку, – 6:08 ранку.

Цікаво, що Настя постала перед глядачами без макіяжу і за обличчям артистки видно, що прокинулася вона зовсім нещодавно. Проте, варто зазначити, що Настя Каменських – одна з небагатьох зірок нашого шоу-бізнесу, яка не вдавалася до послуг пластичних хірургів, тожі все, що можна побачити на її обличчі, – натуральне.

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