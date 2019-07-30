Настя Каменських у стильному образі вирушила у відпустку

Українська співачка Настя Каменських полетіла в теплі краї. Шанувальники у захваті від нового фото Насті!

32-річна українська співачка Настя Каменських опублікувала в соцмережі знімок, зроблений на відпочинку і розповіла шанувальникам про початок своєї відпустки.

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"Довгий шлях проробили сьогодні, але нарешті ми на місці! З цієї секунди мій відпочинок почався", – написала співачка під фото.

Незважаючи на те, що фоном для опублікованого в Instagram фото стало морське узбережжя, Настя відображена зовсім не в купальнику, а в елегантному лляному кардигані, світлому топі і солом'яному капелюсі, а на плечі в неї висить плетений рюкзак, ймовірно, з пляжним приладдям. На шиї співачки можна розглянути намисто з черепашок. Впадає в очі і яскравий манікюр.

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