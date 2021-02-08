Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Голос країни

Настя Каменських у стильному образі підкорила фанатів

  • 64
Настя Каменських - фото 1
Настя Каменських / instagram

Зваблива українська співачка Настя Каменських напередодні шоу "Маска" згадала зйомки третього випуску і продемонструвала фанатам яскравий образ в ефектному платті.

Так, на свіжих знімках Настя Каменських позує в бірюзовому платті з екстремальним розрізом і на високих підборах. Стильна укладка та яскравий макіяж доповнюють образ. Шанувальники засипали красуню компліментами і пообіцяли стежити за проєктом.

І ще: Потап поділився архівним фото, на якому він позував з кучерями

"Пригадую зйомки третього ефіру "Маска" і всю ту красу, яку сьогодні ви теж побачите і почуєте! Нові герої, нові пісні, нові загадки – буде дуже захоплююче!", – підписала знімки Каменських.

Настя Каменських у стильному образі підкорила фанатів - фото 446691

Настя Каменських у стильному образі підкорила фанатів - фото 446692

Настя Каменських у стильному образі підкорила фанатів - фото 446693

Читайте також: Не збираюся ховатися від сусідів: Кароль купила землю у Карпатах для будівництва будинку

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
8 дурних запитань працівнику McDonald’s: уся правда в останній робочий день
  • 30 cічня, 16:18
  • 2223
Коханка президента: ТОП 5 відомих жінок, які мали стосунки з лідерами країн
  • 29 cічня, 21:50
  • 347
Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
  • 28.12.2020, 21:45
  • 3236
Загрузка...
Новини