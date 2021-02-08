Настя Каменських у стильному образі підкорила фанатів

Зваблива українська співачка Настя Каменських напередодні шоу "Маска" згадала зйомки третього випуску і продемонструвала фанатам яскравий образ в ефектному платті.

Так, на свіжих знімках Настя Каменських позує в бірюзовому платті з екстремальним розрізом і на високих підборах. Стильна укладка та яскравий макіяж доповнюють образ. Шанувальники засипали красуню компліментами і пообіцяли стежити за проєктом.

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"Пригадую зйомки третього ефіру "Маска" і всю ту красу, яку сьогодні ви теж побачите і почуєте! Нові герої, нові пісні, нові загадки – буде дуже захоплююче!", – підписала знімки Каменських.

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