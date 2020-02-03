Настя Каменських у спокусливому міні зачарувала мережу

Співачка Настя Каменських поділилася кадром в пікантному образі, показавши шанувальникам свої форми.

Відома українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, останнім часом кардинально змінила образ і схудла, чим і хвалиться на своїй сторінці в Instagram.

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Нещодавно знаменитість виставила пікантний архівний кадр з однієї з фотосесій, позуючи в мінісукні бежевого кольору і довгому білому тренчі. Так, артистка блиснула стрункою фігурою, мотивуючи шанувальників правильно починати робочий тиждень.

"З початком нового тижня. Пам'ятайте, тільки ви самі вирішуєте, яким буде ваше життя і шлях до досягнень!", – поділилася думками Каменських. Фоловери не пройшли повз, оцінюючи зовнішній вигляд свого кумира.

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