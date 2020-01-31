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Настя Каменських розбурхала Instagram зухвалим образом в бікіні

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Настя Каменських - фото 1
Настя Каменських

Сексуальна українська співачка Настя Каменських завела шанувальників спокусливим фото з відпочинку в Мексиці. Зірка показала відвертий літній образ, продемонструвавши апетитні форми.

На сторінці Насті Каменських в Instagram панує відпускний настрій і регулярно з'являються знімки в літніх сукнях і спокусливих купальниках. Не стало виключенням і свіже фото красуні.

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Так, Каменських поділилася знімком, на якому вона позує в чорному купальнику на тлі мексиканської природи. Відверте бікіні вигідно підкреслили соковиті форми артистки. А зухвалий образ Настя доповнила темними сонячними окулярами і косичками.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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