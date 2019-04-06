Настя Каменських у піжамі, Леся Нікітюк голяка у ванній, а Холостяк на коробках

Втомилися годинами гортати стрічку Instagram? Боїтесь, що одного чудового дня він засмокче вас і ви не знайдете дороги назад? Тоді саме для вас наша щотижнева рубрика, в якій ми швидко/коротко/весело обговоримо новинки Instagram'у України й не лише ;)

Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України та світу.

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Розпочнемо добірку тижня, що минає, з гарячих світлин українських зірок. Зокрема, Настя Каменських не перестає робити селфі, які розбурхують її прихильників у Instagram. Звичайно ж, не обійшлося й без критики. Коментатори написали, що брали подібне спіднє на AliExpress на кілька десятків гривень. В принципі, нам здається, що на Насті, навіть, мішок виглядав би надзвичайно сексуально.

Спекотне фото Насті Каменських розбурхало мережу

Переплюнути Настю змогла хіба телеведуча Леся Нікітюк. Красуня виклала серію світлин, зроблених у ванній. Вона запитала, як їй краще: з вусами чи без. Звичайно ж, підписники Лесі написали, що з вусами вона виглядає значно краще. "Павло Зібров ??? Це ти ?))", – написала одна з коментаторок під її постом.

Ще одна ведуча, котру обожнюють підписники, – Аліна Астровська. Красуня не втомлюється ділитися спокусливими світлинами зі зйомок "Орла і Решки". Дівчина, хоч і вже прилетіла додому, не може стриматися, не виклавши в мережу нову серію фотографій, які гріють прохолодними квітневими вечорами ;)

Не менш сексуальною є Beyonce. Поп-діва цього тижня викладала світлини зі своїм коханим чоловіком JAY-Z. Не обійшлося й без сольних фото, які підкреслюють те, наскільки вона розкішна! Тому ми не здивовані, що підписники співачки засипають її сотнями компліментів під кожним фото.

Спокуслива Beyonce підриває мережу

Чарівна модель Джіджі Хадід не перестає захоплювати своїх прихильників ідеальною фізичною формою. 23-річна красуня виклала у мережу фото, на якому вона позує в костюмі з квітковим принтом, який виграшно підкреслює її розкішні довгі ноги!

Джіджі Хадід похизувалася довгими ногами

Завершимо спокусливу частину кадром з кліпу співачки MARUV, котра мала б представляти Україну на Євробаченні-2019 в Ізраїлі. Виконавиця презентувала кліп на пісню "Siren Song", який за лічені дні вже переглянули понад 400 тисяч разів. Якщо ви ще не бачили відео – заходьте сюди!

MARUV представила кліп на переможну пісню

Так росте нове покоління футболістів. Кріштіану Роналду виклав у мережу миле відео зі своїми дітлахами. На ролику турботливий татусь футболить м'яч зі своїм маленьким синочком. Просто гляньте, які ж вони милі!

Євсєй Ковальов – ще один колишній ведучий популярного тревел-шоу, виклав у мережу кумедне фото. Парубок вирішив продемонструвати вміння користуватися фоторедакторами. Щоправда, підпис до світлини вельми неоднозначний. Це й наштовхнуло його підписників на сумніви, чи має на увазі Євсєй монтаж відео, чи фотомонтаж ;)

Колишній ведучий Орла і Решки спантеличив фанатів

І поки Євсєй катався на скейті, завидний наречений українського шоу-бізнесу, Нікіта Добринін, займався переїздом. Холостяк показав світлину з його нового барлогу. Цікаво, чи має він на увазі парубоцьку квартиру, чи готовий привести до своєї нової оселі кохану. Можливо, Нікіта стане першим "Холостяком", котрий таки одружився з переможницею шоу?

Нікіта Добринін переїхав у нову квартиру

Наостанок залишимо вам спокусливе фото чарівної Тіни Кароль. Українська поп-діва час до часу викладає у мережу яскраві світлини, збираючи сотні компліментів під ними. До слова, на днях вийшов кліп на пісню "Безодня", яку вона виконала в дуеті з гуртом Бумбокс. Насолоджуйтесь відеороботою Тіни й Андрія тут!

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