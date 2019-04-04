Гра престолів: Кіт Харінгтон повторив "стежку ганьби" Серсеї

Актор Кіт Харінгтон, котрий зіграв Джона Сноу в серіалі "Гра престолів", стане ведучим наступного випуску Saturday Night Live. Мережі ж припав до душі промо-ролик, який записала комік і сценарист телешоу Леслі Джонс.

За сценарієм Кіт Харінгтон мав пройти "стежку ганьби" Серсеї Ланністер. Нагадаємо, що це знаменита сцена з фіналу п'ятого сезону, в якій оголена героїня проходить вулицями Королівської Гавані, а натовп закидає її помиями.

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В оригінальній сцені, як ми пам'ятаємо, зіграла Ліна Хіді (у неї була дублерка, котра зіграла роль оголеного тіла Серсеї).

У пародії Харінгтон постає у перуці, імітуючій відстрижені локони Серсеї, а також костюмі тілесного кольору. У нього натовп кидає пончики.

Оригінальна сцена з Гри престолів:

Пародія на сцену з Гри престолів:

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