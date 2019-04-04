Бумбокс і Тіна Кароль випустили пронизливий кліп на пісню Безодня

Колектив Бумбокс записав нову пісню спільно зі співачкою Тіною Кароль. На потужну композицію "Безодня" також вийшов кліп. Дивіться нове відео та насолоджуйтесь чудовим співом!

Прихильників колективу Бумбокс і поп-діви Тіни Кароль приємно вразила ідея запису спільної композиції. Пісня "Безодня" стала першою дуетною співпрацею виконавців.

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Презентація кліпу на пісню "Безодня" була дещо незвичайною. Її водночас вели у прямому ефірі на Facebook гурту та в Instagram співачки. Колектив і Тіна Кароль відповідали на запитання підписників, які могли не лише першими побачити відеороботу, а й послухати живий виступ своїх кумирів.

Тіна Кароль змогла надати пісні саме те тембральне та емоційне забарвлення, яке я уявляв, коли писав її. Тіна одразу погодилася на дует, наша співпраця була невимушено легкою. Одна репетиція, одна сесія в будинку звукозапису. Місяць студійної роботи з аранжуванням, мастеринг в Сполучених Штатах і робота готова, – наголосив Хливнюк.

Цікаво, що для Тіни Кароль ця пісня – перша дуетна композиція за роки її творчості.

"Безодня" – це історія зрілого кохання, історія в якій зустрілися двоє людей, і музика дає їм відповіді на всі запитання. Ця пісня близька мені за змістом, за духом, я з вдячністю прийняла запрошення Андрія Хливнюка заспівати в дуеті. У нас вийшло створити гарну оду про вічне – про кохання", – підкреслила Тіна Кароль.

Тіна Кароль і Бумбокс – Безодня: дивіться кліп онлайн:

Станіслав Гуренко став режисером відеороботи. Він також зізнався, що на змінальному майданчику панувало повне взаєморозуміння між співачкою та колективом.

"Потрібно віддати належне витримці й професіоналізму гурту, Андрію й Тіни, кожен з них відчував пісню й точно знав, що потрібно робити на майданчику, без моїх режисерських підказок. Той самий момент, коли всі були на одній хвилі", – додав режисер.

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