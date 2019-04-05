Молоді та гарячі: архівні фото голлівудських зірок з 90-х

Улюблені актори з фільмів та серіалів 90-х сьогодні виглядають зовсім інакше. Ми підготували для вас ностальгійну фотопідбірку, щоб ви пригадали ті часи та згадали, якими були кіношні улюбленці мільйонів.

У 90-х популярні актори виглядали інакше, та й мода була зовсім інша. Проте саме зірки з 90-х сформували сучасний Голлівуд таким, який він є зараз. Без них неможливо уявити найвідоміші фільми.

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Дивіться, як виглядали американські зірки 90-х, що носили та який макіяж наносили. Ці світлини показують їх справжніми, адже тоді ще не з'явилися соцмережі, для яких артисти продумують кожну світлину. Ці фото зроблені у буремні часи, проте згадувати їх саме задоволення.

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