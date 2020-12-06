Дівчина тижня: гаряча модель без комплексів Шейла Фонг, яка претендує на пікантний рекорд

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про гарячих дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Шейла Фонг, – 31-річна розкута американська модель, яка заводить мережу відвертими образами.

Сьогодні знайомимо тебе з гарячою моделлю, яка зважилася на пікантний рекорд. Так, відома у мережі завдяки своїм пишним формам 31-річна Шейла Фонг з Флориди претендує на місце в Книзі рекордів Гіннесса. Красуня планує показати "найкрихітніше бікіні у світі".

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На своїй особистій сторінці в Instagram дівчина часто позує у відвертих купальниках, ширина якого становить всього три сантиметри – він практично нічого не приховує. Шейла вважає, що часи худих знаменитостей, як Періс Хілтон, давно пройшли.

Мій купальник дуже зручний, хоча і виглядає сміливо. Я заслуговую на світовий рекорд, адже крім мене ніхто більше не зможе одягти таке вбрання, – розповідає модель.

Крім цього, Фонг веде здоровий спосіб життя – правильно харчується і займається в спортзалі, але вона розуміє, що "вище за голову не стрибнеш". Модель закликає дівчаток-підлітків не морити себе голодом, щоб стати як ангел Victoria's Secret.

Але менше слів, адже ми підготували для тебе добірку найсексуальніших фото нашої сьогоднішньої героїні, яка позує у найвідвертіших образах. Насолоджуйся:

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