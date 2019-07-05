Настя Каменських у бікіні поділилася секретом успіху

Популярна співачка Настя Каменських порадувала шанувальників новим відвертим знімком.

Красуня опублікувала в Instagram пікантний кадр, на якому лежить в крихітному сріблястому бікіні. У пості під фото сексуальна Каменських розповіла, як важливо здійснювати свої мрії і дала декілька порад, як домогтися бажаного результату.

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Вона каже, що всім рухає впевненість в собі. "Але цього теж потрібно навчитися: ретельно працювати над своїм тілом і думками і ніколи не зупинятися на досягнутому!", – пише Настя. Співачка зізналася, що це зовсім не складно. Потрібно лише дотримуватися деяких простих правил:

Завжди говорити собі: Можливо все. Я зможу втілити в життя всі мої мрії

Займатися спортом і вести здоровий спосіб життя. Адже нам, дівчаткам, так важливо відчувати себе найкрасивішими

Поставте чіткий дедлайн: важлива подія/свято, до якого ви готуєтеся. Це буде вас мотивувати, і ви ніколи не зійде з дистанції

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