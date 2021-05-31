Настя Каменських спокусила Instagram пристрасним фото на пляжі у відвертому купальнику

Популярна українська співачка Настя Каменських часто радує шанувальників пікантними фото. І цього разу красуня показала гарячий знімок з відпочинку у Мексиці.

Так, Настя Каменських поділилася в Instagram спокусливим кадром, з Мексики, де паралельно проходили зйомки реаліті зірки "Дівчата рулять".

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На свіжому фото артистка постала у пікантному монокіні на пляжі біля океану. Тонкі зав'язки підкреслюють апетитні вигини зірки, а сама вона насолоджується моментом, прикривши очі і ефектно позуючи на камеру.

"Після заходу сонця завжди наступає новий день. Так природа показує нам, що будь-яке завершення – це завжди початок чогось нового. І прекрасного", – мотиваційно прокоментувала знімок Каменських.

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