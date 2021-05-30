Дівчина тижня: зухвала стрибунка з трампліна Юліане Зайфарт, яка оголилася для Playboy

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про гарячих дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Юліане Зайфарт — 31-річна дворазова чемпіонка світу у стрибках на лижах з трампліна з Німеччини, яка прикрасила обкладинку Playboy.

Настав найспокусливіший день на Радіо MAXIMUM, адже жодна неділя не обходиться без знайомства з черговою красунею. Сьогодні героїнею нашої традиційної рубрики є дворазова чемпіонка світу зі стрибків з трампліна – Юліане Зайфарт.

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Крім цього, що 31-річна німкеня регулярно тішить свою багатотисячну армію шанувальників в Instagram гарячими фото і хизується ідеальною спортивною фігурою, стрибунка зналася у відвертій фотосесії для чоловічого глянцю. Смілива й зухвала красуня не побоялася оголитися для Playboy. І частину еротичного фотосету покажемо сьогодні. Зайфарт прикрасила обкладинку березневого випуску, позуючи оголеною на тлі моря.

Життя схоже на книгу з віршами, і ми повинні наповнити її чудовими творами. Playboy – відмінна можливість створювати незабутні розповіді, які будуть тривати вічно. Еротична зйомка і стрибки з трампліна – це про спорт і мистецтво. Мені подобається і те, і то, – зізналася дівчина.

Дослідивши сторінку Юліане в інстаграм, ми відібрали для тебе найсексуальніші кадри. І, звісно ж, знімки з Playboy. Насолоджуйся:

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