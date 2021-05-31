Вагітна Катя Осадча показала ефектні фото з Грузії в розкішній сукні

Популярна українська телеведуча Катя Осадча, яка чекає на третю дитину, продовжує активно працювати і навіть їздити у відрядження. Зараз зірка вирушила по роботі в Грузію, де влаштувала ефектну фотосесію в мальовничому місці.

Так, як видно зі свіжих фото Каті Осадчої в Instagram, красуня позувала на вершині пагорба, звідки відкривається неймовірно красивий вид на місто Мцхета. Для прогулянки вона вибрала розкішне довге плаття з асиметричним розрізом знизу. Наряд кольору бордо прикрашений білими геометричними візерунками і відрізняється пишними рукавами.

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Стильний лук Осадча доповнила червоними босоніжками на підборах і незвичайним білим головним убором. Волосся ведуча зібрала в хвіст.

"Безліч разів були в Грузії і ніколи не доїжджали до Мцхети. Невимовно гарно!" – прокоментувала Катя серію фото.

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