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Наталя Могилевська розбурхала мережу знімком у мокрому купальнику

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Наталя Могилевська - фото 1
Наталя Могилевська / instagram

Наталя Могилевська, як і більшість українських знаменитостей, відправилася на канікули в теплі краї, до моря. Зірка вирішила також порадувати своїх шанувальників пікантним знімком в купальнику.

Щаслива Наталя позує в хмарі від бризок води, які летять на співачку. Цілісний чорний купальник підкреслив звабливу фігуру зірки – округлі сідниці і стрункі ніжки, а також спокусливе декольте.

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Шанувальники Могилевської оцінили ефектний кадр красуні, а заодно і її форми. Користувачі мережі активно пропонують у коментарях до кадру свої версії, намагаючись вгадати, де саме відпочиває зірка.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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