Наталя Могилевська розбурхала мережу знімком у мокрому купальнику

Наталя Могилевська, як і більшість українських знаменитостей, відправилася на канікули в теплі краї, до моря. Зірка вирішила також порадувати своїх шанувальників пікантним знімком в купальнику.

Щаслива Наталя позує в хмарі від бризок води, які летять на співачку. Цілісний чорний купальник підкреслив звабливу фігуру зірки – округлі сідниці і стрункі ніжки, а також спокусливе декольте.

Тут спокусливо: Дівчина тижня: пристрасна блондинка та сексуальна зірка Playboy Кіра Транструм (18+)

Шанувальники Могилевської оцінили ефектний кадр красуні, а заодно і її форми. Користувачі мережі активно пропонують у коментарях до кадру свої версії, намагаючись вгадати, де саме відпочиває зірка.

Читайте також: Дантес показав гарячу Надю Дорофєєву в чорному бікіні