Настя Каменських спантеличила шанувальників новим образом

Українська співачка Настя Каменських продемонструвала в мережі ще один образ, створений для неї стилістами популярного вокального талант-шоу на каналі СТБ Х-фактор.

Яскраві фото виконавиця оприлюднила у своєму Instagram.

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На знімках 32-річна знаменитість позує в оригінальному брючному комбінезоні. Одна частина наряду чорна, а інша біла з великими написами. Свій екстравагантний образ Настя доповнила також різними туфлями-човниками.

"Як вам цей образ?", – поцікавилася вона у шанувальників. Фанати по-різному оцінили лук зірки: одним наряд сподобався, інші назвали його клоунським. Також були і ті, кому образ нагадав стиль колеги Каменських – співачки Джамали.

"Настя, а туфлі різні?", "Мені ваш образ нагадує клоуна в цирку", "Мені здається повнить трохи", "Неординарно! Стильно! І дуже яскраво!", "Думала Джамала. А сам наряд, не дуже", "На Джамалу схожа", "Що-небудь одне, половинки все псують", "Просто бомба".

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