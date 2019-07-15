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Настя Каменських розлютила мережу інтимним знімком

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Настя Каменських - фото 1
Настя Каменських / instagram

Популярна українська співачув Настя Каменських (NK), яка нещодавно вийшла заміж за Олексія Потапенка (Потапа), схвилювала мережу вульгарною фотографією.

Так, на своїй сторінці в Instagram Настя Каменських опублікувала знімок зі зйомок кліпу "Константа", на якому зірка позувала у відвертому вбранні, який ледь прикривав її груди.

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Користувачі мережі не всі оцінили пікантний образ красуні. Так, шанувальники артистки писали свої обурення у коментарях під знімком: "Скоро буде порнозіркою", "Та порно вже зніміть чи це і є початок?", "Залишилося інтимні органи показати", "Схоже на відео для дорослих".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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