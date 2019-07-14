Дівчина тижня: гаряча екзотична красуня Джена Ямамото, яка збуджує своїми формами (18+)

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Джена Ямамото – спокуслива зірка мережі, яка обожнює фотографуватися і поставати перед шанувальниками в сексуальних образах.

Талановита Джена Ямамото не просто Instagram-модель, дівчина займається фотографією і є художницею графіті. Красуня точно знає, що потрібно її підписникам, і постійно викладає гарячі знімки у спокусливих нарядах і купальника.

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25-річна модель відома в мережі під ніком GipsyOne. Її популярність в інтернеті давно перевершила успіх багатьох зірок телебачення і кіно. Сьогодні у красуні близько мільйона шанувальників тільки в Instagram.

Блогерка обожнює фотографувати і, за думкою фахівців, непоганий графіті-художник. Джена живе в Лос-Анджелесі. Її зріст становить лише 163 см, але дивлячись на знімки, абсолютно не скажеш про її мініатюрність.

Джена Ямамото бере від соцмережі все – вона відмінно відчуває платформу і змушує її працювати на себе. Модель знає, чого і коли ти хочеш, що і коли публікувати. Це налагоджений конвеєр по залученню уваги. І навіть усвідомлюючи це, ми не можемо відірватися. Пропонуємо й тобі насолодитися гарячою екзотичною красунею, яка зводить з розуму своїми формами.

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