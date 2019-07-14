Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019 Подорожі Ностальгія

Дівчина тижня: гаряча екзотична красуня Джена Ямамото, яка збуджує своїми формами (18+)

  • 226
Дівчина тижня: гаряча екзотична красуня Джена Ямамото, яка збуджує своїми формами (18+) - фото 1

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Джена Ямамото – спокуслива зірка мережі, яка обожнює фотографуватися і поставати перед шанувальниками в сексуальних образах.

Талановита Джена Ямамото не просто Instagram-модель, дівчина займається фотографією і є художницею графіті. Красуня точно знає, що потрібно її підписникам, і постійно викладає гарячі знімки у спокусливих нарядах і купальника.

І ще: Дівчина тижня: сексуальна українська модель Катерина Слабунова, яка любить голі фото (18+)

25-річна модель відома в мережі під ніком GipsyOne. Її популярність в інтернеті давно перевершила успіх багатьох зірок телебачення і кіно. Сьогодні у красуні близько мільйона шанувальників тільки в Instagram.

Блогерка обожнює фотографувати і, за думкою фахівців, непоганий графіті-художник. Джена живе в Лос-Анджелесі. Її зріст становить лише 163 см, але дивлячись на знімки, абсолютно не скажеш про її мініатюрність.

Джена Ямамото бере від соцмережі все – вона відмінно відчуває платформу і змушує її працювати на себе. Модель знає, чого і коли ти хочеш, що і коли публікувати. Це налагоджений конвеєр по залученню уваги. І навіть усвідомлюючи це, ми не можемо відірватися. Пропонуємо й тобі насолодитися гарячою екзотичною красунею, яка зводить з розуму своїми формами.

Дівчина тижня: гаряча екзотична красуня Джена Ямамото, яка збуджує своїми формами (18+) - фото 340831

Дівчина тижня: гаряча екзотична красуня Джена Ямамото, яка збуджує своїми формами (18+) - фото 340832

Дівчина тижня: гаряча екзотична красуня Джена Ямамото, яка збуджує своїми формами (18+) - фото 340833

Дівчина тижня: гаряча екзотична красуня Джена Ямамото, яка збуджує своїми формами (18+) - фото 340834

Дівчина тижня: гаряча екзотична красуня Джена Ямамото, яка збуджує своїми формами (18+) - фото 340835

Дівчина тижня: гаряча екзотична красуня Джена Ямамото, яка збуджує своїми формами (18+) - фото 340836

Дівчина тижня: гаряча екзотична красуня Джена Ямамото, яка збуджує своїми формами (18+) - фото 340837

Дівчина тижня: гаряча екзотична красуня Джена Ямамото, яка збуджує своїми формами (18+) - фото 340838

Дівчина тижня: гаряча екзотична красуня Джена Ямамото, яка збуджує своїми формами (18+) - фото 340839

Дівчина тижня: гаряча екзотична красуня Джена Ямамото, яка збуджує своїми формами (18+) - фото 340840

Читайте також: Дівчина тижня: відверта красуня Хлоя Терає, яка зводить з розуму своїми формами (18+)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Одеський кінофестиваль 2019: найзашкварніші образи зірок на червоній доріжці
  • 13 липня, 14:00
  • 755
10 дурних запитань, які ти соромився поставити стоматологу
  • 12 липня, 17:21
  • 827
Рок-музика тижня: нові альтернативні пісні, які зроблять твій день
  • 13 липня, 14:15
  • 207
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз