Найкрасивіша гравець у покер похизувалась формами у крихітній сукні

Спокуслива гравець у покер Сара Андервуд знову розбурхала фанатів своїми гарячими фото. Цього разу білявка показала свій образ для побачення, і їй важко було б відмовити!

35-річна американська фотомодель, професійний гравець у покер та блогерка Сара Андервуд захоплює своєю вродою не лише суперників, а й підписників в соцмережі Instagram. На сьогодні за цією красунею стежать понад 9 мільйонів осіб. І це не дивно, адже Сара має не лише ефектну фігуру та милу усмішку, а й обожнює мандри. Тому на її профілі можна побачити захопливі пейзажі та гарячі фото.

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А нещодавно дівчина поєднала це в один кадр, показавши своє побачення у лісі. На світлині можна побачити Сару на пляжі на з кошиком для пікніків та келихом вина. А родзинкою стала маленька чорна сукні з ефектним вирізом на бюсті.

Джерело фото: instagram.com/saraunderwood

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