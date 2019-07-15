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Найкрасивіша гравець у покер похизувалась формами у крихітній сукні

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Сара Андервуд показала звабливі форми - фото 1
Сара Андервуд показала звабливі форми / instagram.com/saraunderwood

Спокуслива гравець у покер Сара Андервуд знову розбурхала фанатів своїми гарячими фото. Цього разу білявка показала свій образ для побачення, і їй важко було б відмовити!

35-річна американська фотомодель, професійний гравець у покер та блогерка Сара Андервуд захоплює своєю вродою не лише суперників, а й підписників в соцмережі Instagram. На сьогодні за цією красунею стежать понад 9 мільйонів осіб. І це не дивно, адже Сара має не лише ефектну фігуру та милу усмішку, а й обожнює мандри. Тому на її профілі можна побачити захопливі пейзажі та гарячі фото.

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А нещодавно дівчина поєднала це в один кадр, показавши своє побачення у лісі. На світлині можна побачити Сару на пляжі на з кошиком для пікніків та келихом вина. А родзинкою стала маленька чорна сукні з ефектним вирізом на бюсті.

Найкрасивіша гравець у покер похизувалась формами у крихітній сукні - фото 340882

Джерело фото: instagram.com/saraunderwood

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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