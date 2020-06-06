Настя Каменських розкрила головний секрет свого схуднення

Дуже схудла українська співачка Настя Каменських розповіла, як і чим вона харчується протягом дня.

Каменських схудла майже на 20 кілограмів. За словами зірки, всьому виною спорт і правильне харчування.

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Так, співачка розповіла, що їсть 5 разів на день в один і той же час з перервами між прийомами їжі в 3 години. Вона зазначила, що таким чином виробляється харчова звичка і збільшується швидкість обміну речовин.

Вранці співачка вважає за краще їсти вівсянку або овечий йогурт без добавок, ягоди або фрукти і трохи горіхів. Крім обіду і вечері у зірки також є два перекуси. Також вона дозволяє собі одну чашку чаю і кави з рослинним молоком, а також випиває 1,5-2 літра чистої води.

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