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Настя Каменських розкрила головний секрет свого схуднення

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Каменських - фото 1
Каменських / instagram

Дуже схудла українська співачка Настя Каменських розповіла, як і чим вона харчується протягом дня.

Каменських схудла майже на 20 кілограмів. За словами зірки, всьому виною спорт і правильне харчування.

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Так, співачка розповіла, що їсть 5 разів на день в один і той же час з перервами між прийомами їжі в 3 години. Вона зазначила, що таким чином виробляється харчова звичка і збільшується швидкість обміну речовин.

Вранці співачка вважає за краще їсти вівсянку або овечий йогурт без добавок, ягоди або фрукти і трохи горіхів. Крім обіду і вечері у зірки також є два перекуси. Також вона дозволяє собі одну чашку чаю і кави з рослинним молоком, а також випиває 1,5-2 літра чистої води.

МОЙ ПП-РАЦИОН ⠀ Как вы и просили, рассказываю о своём питании. ⠀ Я ем дробно - 5 раз в день в одно и то же время (перерыв между приемами пищи - 3 часа). Так вырабатывается пищевая привычка и это влияет на скорость обмена веществ. Порции у меня всегда нормального размера ⠀ Завтрак Овсянка или овечий йогурт(без добавок)+ ягоды или фрукты + можно чуть орехов ⠀ Перекус Омлет с авокадо или огурцом К зелени добавляю ещё рукколу, листья салата и базилик. Омлет - только из взбитых яиц. Без молока или сливок. Так намного полезнее! ⠀ Обед Он делится на три составляющие : варианты белка отварная куриная грудка говяжий стейк на гриле паровая куриная котлета рыба (сибас, дорадо) на гриле или морепродукты + гарнир (гречка, бурый рис, киноа) + салат из овощей на оливковом масле ⠀ Ужин Мясо или птица или рыба или морепродукты + зелёный салат (на оливковом масле) ⠀ Второй перекус 150 г творога жирностью 5% + чашка чёрного чая без сахара ⠀ На протяжении дня я позволяю себе одну чашку чая и одну чашку кофе с растительным (миндальным или кокосовым) молоком. В остальное время пью чистую воду, 1,5-2 л за день ⠀ Вот и весь рацион! Вкусно, просто и только польза для фигуры и организма ⠀ Если понравился пост, ставьте на фото и сохраняйте себе) ⠀

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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