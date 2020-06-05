Аніта Луценко показала голі сідниці

Тренер Аніта Луценко поділилася доволі пікантним відео, розповівши про масаж. Шанувальники у захваті!

Відома зіркова тренер і телеведуча Аніта Луценко завжди дає безліч корисних порад про здоров'я і спорт на своїй сторінці в Instagram.

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Нещодавно знаменитість поділилася дуже важливим для українок постом, в якому розповіла про власний досвід в масажі, як загальному, там і антицелюлітному. Так, артистка доповнила інформативний текст доволі відвертим відео, на якому продемонструвала абсолютно голі сідниці.

Аніта також зазначила, що раз або два на рік слід відмовити собі зайвий раз в каві або солодощах, щоб пізніше не поскупитися на процедури для тіла, адже вони разом зі спортом чудово покращують тонус шкіри.

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