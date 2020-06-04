Дуже схудла Емілія Кларк позувала у новій фотосесії

Актриса Емілія Кларк, яка отримала популярність завдяки ролі в серіалі Гра престолів, з'явилася на обкладинці мексиканського журналу Harper's Bazaar.

Британська зірка знялася для глянцю в стильній фотосесії.

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Актриса позувала в одязі Dolce & Gabbana, оскільки протягом трьох років є обличчям бренду. Для зйомки 33-річна Кларк позувала в рожевому обтягуючому напівпрозорому платті, під яке одягла чорний бюстгальтер.

Також актриса знялася в жовтому сарафані з жорсткими чашками, чорному вбранні з відвертим декольте і темному вбранні в білий горох. Деякі шанувальники зірки висловили занепокоєння з приводу худорлявості зірки, закликавши її перестати худнути.

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