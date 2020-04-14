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Настя Каменських розбурхала мережу відвертим танцем, прикрившись лише подушками: відео

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Настя Каменських - фото 1
Настя Каменських / instagram

Сексуальна українська співачка Настя Каменських вирішила трохи подражнити мережу і долучилася до популярного флешмобу з подушками. Його суть в тому, щоб зі спальних приладь створити наряд, зафіксувавши його на талії. Дивіться, що з цього вийшло.

Так, Настя Каменських пішла далі і використала не одну, а цілих дві подушки, з яких створила спокусливе "плаття" і закріпила його на талії поясом з пряжкою.

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Судячи з кадрів, під імпровізованим нарядом немає білизни. Зірка не просто зробила фото, як більшість знаменитостей, а зняла відео. Запальна співачка танцює під музику і веселиться на камеру.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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