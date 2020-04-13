Дружина екскапітана Динамо приєдналася до подушкового челенджу: показала забагато

Ірина Морозюк оприлюднила гаряче відверте фото. Шанувальники у захваті!

Як відомо, знаменита дружина українського футболіста Миколи Морозюка з турецького "Ризеспора", екс-захисника київського "Динамо", Ірина активно веде власну Instagram-сторінку та часто радує прихильників пікантними фотографіями, зазвичай, вкрай відвертими.

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Так, цього разу вона оприлюднила фото, на якому стоїть гола та прикривається лише однією подушкою. Таким чином, дівчина підтримала новий карантинний флешмоб під хештегом #pillowchallenge, який набирає популярність у соціальній мережі Instagram. Так, від учасниць треба небагато: закріпити на тілі звичайну подушку таким чином, щоб з боку вона виглядала як сукня.

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