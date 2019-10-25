Українська зірка розбурхала мережу сексуальним відео

Популярна українська співачка Настя Каменських порадувала шанувальників гарячим танцем. Коротке відео зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Спокуслива Настя Каменських не перестає балувати своїх підписників у мережі відвертими кадрами. Цього разу зірка поділилася сексуальним роликом, на якому артистка звабливо танцювала й позувала на камеру. При цьому Настя була лише у чорному купальнику, який вигідно підкреслив апетитні форми красуні. Для антуражу в руках Каменських тримала кокос.

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Таким чином співачка анонсувала чергову прем'єру. "Завтра величезна прем`єра #elefante, не пропусти", – йдеться у коментарі до відео.

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