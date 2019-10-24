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Даша Астаф'єва розбурхала мережу апетитними формами на знімку з Конором МакГрегором

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Конор МакГрегор і Даша Астаф'єва - фото 1
Конор МакГрегор і Даша Астаф'єва / instagram

Знаменита українська співачка, актриса та модель Даша Астаф'єва опублікувала у своєму мікроблозі фото з легендою світового спорту – Конором МакГрегором. Але шанувальники звернули увагу абсолютно на інше.

Даша Астаф'єва, яка відома своїми видатними формами та гарячими фотосесіями, позувала з іменитим ірландським бійцем змішаних бойових мистецтв Конором МакГрегором. Для фоторандеву з боксером спокуслива артистка одягла чорну відверту сукню з довгими рукавами і відкритою спиною. На губах – яскраво-червона помада, а волосся красуня уклала в стилі ретро.

Тут більше: Конор МакГрегор у Києві звернувся до Ломаченка і познайомився з Астаф'євою: фото

Підписники в коментарях до ефектного знімка не скупилися на похвалу і відзначили, що Астаф'єва виглядає як еталон краси та жіночності, оцінивши звабливі форми зірки.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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