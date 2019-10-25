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Анастасія Субота – Міс Україна Всесвіт 2019: біографія і звабливі фото рудоволосої красуні

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Анастасія Субота – Міс Україна Всесвіт 2019: біографія і звабливі фото рудоволосої красуні - фото 1

У ніч з 24 на 25 жовтня в Києві пройшла церемонія нагородження переможниць конкурсу Міс Україна Всесвіт 2019. Урочистий захід пройшов у Fairmont Grand Hotel Kyiv, де 26-річній моделі Анастасії Суботі вручили головну корону. Представляємо коротку біографію та спокусливі знімки дівчини.

Так, переможницею конкурсу краси "Міс Україна Всесвіт 2019" стала 26-річна модель із Запоріжжя Анастасія Субота. Дівчині вручили корону в Fairmont Grand Hotel Kyiv.

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Титул IV Віце-міс отримала 19-річна киянка Єлизавета Маруняк. III Віце-міс стала 23-річна Оксана Ватаманюк з Чернівців. II Віце-міс члени журі обрали 19-річну Яніну Рибалко з Києва. Титул I Міс Україна Всесвіт завоювала 26-річна киянка Ліза Ястремська.

А зараз трішки ближче вас познайомимо з переможницею конкурсу. Так, Анастасія Субота за фахом веб-дизайнер, але працює професійною моделлю. 26-річна красуня кілька років жила в Китаї, де працювала манекенницею. Крім цього, Анастасія захоплюється живописом, спортивною хореографією та вивченням іноземних мов. А ще модель багато подорожує. Дівчина також зізналася, що її натуральний колір волосся – русявий, але недавно вона пофарбувалася в рудий відтінок. Він і приніс їй удачу.

Відомо, що у Суботи є хлопець, але в залі в цей вечір він присутнім не зміг бути. За контрактом, переможниці конкурсу протягом року не можуть виходити заміж. Анастасія рада, що конкурс "Міс Всесвіт" пройде в Лос-Анджелесі, через те, що там вже кілька років живе і працює її мама. Дівчина вперше поїде до неї в гості.

Анастасія Субота – Міс Україна Всесвіт 2019: біографія і звабливі фото рудоволосої красуні - фото 363706

Анастасія Субота – Міс Україна Всесвіт 2019: біографія і звабливі фото рудоволосої красуні - фото 363707

Анастасія Субота – Міс Україна Всесвіт 2019: біографія і звабливі фото рудоволосої красуні - фото 363708

Анастасія Субота – Міс Україна Всесвіт 2019: біографія і звабливі фото рудоволосої красуні - фото 363709

Анастасія Субота – Міс Україна Всесвіт 2019: біографія і звабливі фото рудоволосої красуні - фото 363710

Анастасія Субота – Міс Україна Всесвіт 2019: біографія і звабливі фото рудоволосої красуні - фото 363711

Анастасія Субота – Міс Україна Всесвіт 2019: біографія і звабливі фото рудоволосої красуні - фото 363712

Анастасія Субота – Міс Україна Всесвіт 2019: біографія і звабливі фото рудоволосої красуні - фото 363713

Анастасія Субота – Міс Україна Всесвіт 2019: біографія і звабливі фото рудоволосої красуні - фото 363714

Анастасія Субота – Міс Україна Всесвіт 2019: біографія і звабливі фото рудоволосої красуні - фото 363715

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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