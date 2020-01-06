Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2020 Різдво

Настя Каменських розбурхала мережу пікантними фото без білизни

  • 55
Настя Каменських - фото 1
Настя Каменських / instagram

Зіркове подружжя Потап і Настя Каменських знову вирушили у відпустку в Мексику, звідки регулярно діляться з шанувальниками ефектними знімками. Так, артистка й цього разу порадувала черговою порцією пікантних фото, на яких позує в одному халаті без білизни.

Настя Каменських на своїй сторінці в Instagram опублікувала свіженьку порцію відвертих кадрів. Так, на них красуня позує у шовковому халатику з мереживом і прозорими вставками з боків, крізь які чітко видно, що зірка не одягнула білизну.

І ще: Дівчина тижня: гавайська модель Келлі Лорен, яка заводить мережу відвертими кадрами (18+)

Настя демонструє ефектне глибоке декольте і приймає спокусливі пози на камеру. Вкладане волосся, пронизливий погляд, чуттєві пухкі губи лише підкреслюють сексуальність образу.

"Сексуальна енергія – це сутність жіночого. Ми живемо в не двоїстому Всесвіті, тому сексуальна енергія не повинна бути одна, вона повинна бути поєднана зі свідомістю", – поділилася філософськими роздумами співачка.

Настя Каменських розбурхала мережу пікантними фото без білизни - фото 378432

Настя Каменських розбурхала мережу пікантними фото без білизни - фото 378433

Настя Каменських розбурхала мережу пікантними фото без білизни - фото 378434

Читайте також: Смілива реперка alyona alyona вразила мережу відвертим фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Українська музика 2019 року: рейтинг ТОП 100 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
  • 02 cічня, 17:00
  • 3037
ТЕСТ: Отримай передбачення на Новий 2020 рік
  • 31.12.2019, 12:00
  • 1984
Серіали 2020: список найочікуваніших прем'єр, які варті вашої уваги
  • 31.12.2019, 18:33
  • 355
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу ОЛЯ