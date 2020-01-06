Настя Каменських розбурхала мережу пікантними фото без білизни

Зіркове подружжя Потап і Настя Каменських знову вирушили у відпустку в Мексику, звідки регулярно діляться з шанувальниками ефектними знімками. Так, артистка й цього разу порадувала черговою порцією пікантних фото, на яких позує в одному халаті без білизни.

Настя Каменських на своїй сторінці в Instagram опублікувала свіженьку порцію відвертих кадрів. Так, на них красуня позує у шовковому халатику з мереживом і прозорими вставками з боків, крізь які чітко видно, що зірка не одягнула білизну.

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Настя демонструє ефектне глибоке декольте і приймає спокусливі пози на камеру. Вкладане волосся, пронизливий погляд, чуттєві пухкі губи лише підкреслюють сексуальність образу.

"Сексуальна енергія – це сутність жіночого. Ми живемо в не двоїстому Всесвіті, тому сексуальна енергія не повинна бути одна, вона повинна бути поєднана зі свідомістю", – поділилася філософськими роздумами співачка.

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