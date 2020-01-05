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Дівчина тижня: гавайська модель Келлі Лорен, яка заводить мережу відвертими кадрами (18+)

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Дівчина тижня: гавайська модель Келлі Лорен, яка заводить мережу відвертими кадрами (18+) - фото 1

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Келлі Лорен – екзотична красуня з Гавайських островів, яка спокушає Instagram пікантними знімками.

Ось і на став непомітно цей день, коли ми тебе радуємо відвертими знімками спокусливих дівчат. Тож у першу неділю в 2020 році ми пропонуємо тобі відволіктися від святкового столу і познайомитися з гарячою красунею Келлі Лорен – зірка Instagram з приголомшливою фігурою.

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Так, Келлі Лорен народилася на Гаваях – у неймовірному куточку планети, яким марить чи не кожна дівчина на світі. І зовнішність Келлі повністю відображає прекрасну природу островів. З дитинства дівчина займалася танцями, а потім стала капітаном команди чирлідингу Гавайського університету. А моделінгом красуня зайнялася вже пізніше. Після навчання Келлі переїхала в Лос-Анджелес, де почала співпрацювати з модними брендами, в основному – з виробниками купальників. А як же інакше? Адже це безпрограшний варіант для дівчини з такими апетитними формами.

Рекламуючи відверті бікіні в своєму профілі, Лорен швидко перетворилася на зірку Instagram. Тож ми відібрали для тебе найсексуальніші кадри, які тобі точно сподобаються. Насолоджуйся:

Дівчина тижня: гавайська модель Келлі Лорен, яка заводить мережу відвертими кадрами (18+) - фото 378282

Дівчина тижня: гавайська модель Келлі Лорен, яка заводить мережу відвертими кадрами (18+) - фото 378283

Дівчина тижня: гавайська модель Келлі Лорен, яка заводить мережу відвертими кадрами (18+) - фото 378284

Дівчина тижня: гавайська модель Келлі Лорен, яка заводить мережу відвертими кадрами (18+) - фото 378285

Дівчина тижня: гавайська модель Келлі Лорен, яка заводить мережу відвертими кадрами (18+) - фото 378286

Дівчина тижня: гавайська модель Келлі Лорен, яка заводить мережу відвертими кадрами (18+) - фото 378287

Дівчина тижня: гавайська модель Келлі Лорен, яка заводить мережу відвертими кадрами (18+) - фото 378288

Дівчина тижня: гавайська модель Келлі Лорен, яка заводить мережу відвертими кадрами (18+) - фото 378289

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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