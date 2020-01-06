Смілива реперка alyona alyona вразила мережу відвертим фото

Українська реперка alyona alyona поділилася пікантним знімком, поставши на ньому у відвертому купальному костюмі. Фотографію артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Хіп-хоп співачка alyona alyona порадувала шанувальників черговим відвертим фотознімком – в купальнику. Так, на свіжому фото дівчина позує у відвертому чорному купальному костюмі, що вигідно підкреслює її пишні груди. А на тлі видніється тарілки з салатом Олів'є.

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"Божечки, ну скільки ж можна. Лайк, якщо вижив після Нового року", – підписала фото Alyona Alyona (справжнє ім'я Олена Савраненко).

Підписники української зірки у захваті від сміливості свого кумира. Коментатори закидали реперку численними компліментами. Фотографія дівчини вже отримала безліч лайків.

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