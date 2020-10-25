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Настя Каменських розбурхала Instagram відвертим фото у сексуальному бікіні

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Настя Каменських - фото 1
Настя Каменських / instagram

Зваблива українська співачка Настя Каменських порадувала шанувальників новим сексуальним знімком. Зірка позувала у відвертому купальнику під душем на тлі мальовничого пейзажу.

Так, 33-річна Настя Каменських опублікувала на сторінці в Instagram пікантне фото на тлі вражаючого краєвиду. Кадр був зроблений під час літніх канікул Каменських з Потапом у Туреччині. На знімку артистка приймає душ, продемонструвавши підтягнуту фігуру в мокрому жовтому купальнику і похизувавшись природною красою.

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"Зберегла ці літні фото з найрадіснішими посмішками, щоб восени передавати вам такий же сонячний і теплий настрій. Зігрівайте себе і своїх близьких – посміхайтеся частіше", - підписала фото Каменських.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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