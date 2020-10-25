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Дівчина тижня: гаряча красуня Сара Сампайо – той самий ангел з реклами Axe Effect (18+)
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Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про гарячих дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Сара Сампайо, – 29-річна португальська красуня, яка впізнавана і затребувана не тільки в модельних агентствах, а й в кінематографі.
Вечір неділі, а це означає, що ми традиційно підготували для тебе сексуальну добірку фото. А спокушає сьогодні Сара Сампайо – той самий ангел з реклами Axe Effect, топмодель з Португалії. Вона впізнавана і затребувана не тільки в модельних агентствах, а й в кінематографі. А модельний бізнес цікавив дівчину ще з юності.
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Дата народження: 21 липня 1991 року (29 років);
Рідне місто: Леса-да-Палмейра (Португалія);
Зріст: 173 см.
Так, перші кроки в fashion-індустрії Сампайо зробила у 15 років, хоча батьки наполягали, щоб дівчина сконцентрувалася на навчанні. У 16 років майбутня зірка перемогла в конкурсі Cabelos Pantene від косметичної компанії під керівництвом Procter&Gamble. Як винагороду переможниці запропонували участь в зйомках рекламного ролика шампуню.Тож красуня дебютувала на телебаченні, рекламуючи продукцію Pantene. А уже у 2011 році модель з'явилася в глянцевих журналах зі світовим ім'ям: Elle, Voque, Marie Claire, а також знялася в ролику для Armani.
Головною метою Сари стала популярна американська компанія по створенню жіночої білизни Victoria's Secret. Перша спроба потрапити в Fashion Show не вдалася, і модель дебютувала на показі тільки у 2013 році. У тому ж році Сара знялася для обкладинки португальського GQ. Мрія стати ангелом Victoria's Secret здійснилася у 2015 році. З цього моменту почалася нова сходинка в кар'єрі Сари. Її офіційно оголосили моделлю Victoria's Secret, модні видання навперебій пропонували зйомки й участь в показах. А найвпізнаванішою роботою красуні стала реклама Axe Effect, де вона з'явилася в образі ангела.
Вважається, що Сара Сампайо – одна з найзатребуваніших і відомих моделей сучасності. Агентства мріють про роботу з ангелом Victoria's Secret нового покоління. І це не дивно! Дивись, які спокусливі кадри красуня публікує на своїй сторінці в Instagram. Насолоджуйся:
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