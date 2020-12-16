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Настя Каменських розбурхала фанатів зухвалим образом у шкіряній сукні

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Настя Каменських - фото 1
Настя Каменських / instagram

Зваблива співачка Настя Каменських поділилася з шанувальниками в Instagram свіжим знімком, який був зроблений на церемонії нагородження Зірковий шлях. Зірка отримала нагороду у номінації Міжнародний Хіт Року за пісню AHUEVO.

Так, на новому фото Настя Каменських постала у сміливій шкіряній відвертій сукні-міді. Такий наряд видався доволі зухвалим, проте до лиця. Доповнила зірка образ босоніжками на високих підборах, а родзинки образу додав незвичайний капелюшок, який прикривав половину обличчя артистки.

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"Спасибі за перемогу в номінації "Міжнародний Хіт Року", яким стала пісня AHUEVO", – прокоментувала кадр Каменських.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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