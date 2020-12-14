Аніта Луценко поділилася сміливим фото без одягу

Відома українська спортсменка та фітнес-тренерка Аніта Луценко розбурхала мережа відвертим фото.

Так, 36-річна Аніта Луценко опублікувала в Instagram знімок, на якому позує в ліжку без одягу. Кадр був зроблений у п'ятий день подорожі красуні по Америці, в готельному номері в місті Сан-Дієго.

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"День 5", – коротко підписала фото зірка, додавши до публікації хештег "ранок".

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