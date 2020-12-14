Катя Осадча та Юрій Горбунов заінтригували фото зі зйомок Голосу країни 11

Зіркова українська пара Катя Осадча та Юрій Горбунов знову зустрілася на одному знімальному майданчику. На цей раз подружжя задіяне у зйомках нового сезону шоу "Голос країни".

Катя Осадча показала свіжі фото зі зйомок нового сезону проєкту "Голос країни". На них телеведуча постала в оригінальній асиметричній блузі з відкритими плечима молочного кольору, що складається з великих воланів і чорних штанів прямого крою зі стрілками. Образ довершили білосніжні та інкрустовані каменями сережки.

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"Голос країни 11. Поїхали. Сезон буде", – прокоментувала знімки Катя.

Юрій Горбунов також поділився кількома кадрами з Катею, зробленими за лаштунками шоу. Він позував поруч з дружиною в костюмі рожево-бузкового відтінку і білосніжних кросівках з масивною підошвою.

Відомо, що в рядах тренерів шоу відбулися зміни. Поки їхні імена тримаються в строгому секреті, а організатори проєкту вирішили заінтригувати шанувальників і випустили аудіо зі зміненими голосами чотирьох членів журі, змусивши фанів гадати, хто ж займе червоні крісла.

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