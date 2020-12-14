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Катя Осадча та Юрій Горбунов заінтригували фото зі зйомок Голосу країни 11

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Катя Осадча та Юрій Горбунов - фото 1
Катя Осадча та Юрій Горбунов / instagram

Зіркова українська пара Катя Осадча та Юрій Горбунов знову зустрілася на одному знімальному майданчику. На цей раз подружжя задіяне у зйомках нового сезону шоу "Голос країни".

Катя Осадча показала свіжі фото зі зйомок нового сезону проєкту "Голос країни". На них телеведуча постала в оригінальній асиметричній блузі з відкритими плечима молочного кольору, що складається з великих воланів і чорних штанів прямого крою зі стрілками. Образ довершили білосніжні та інкрустовані каменями сережки.

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Катя Осадча та Юрій Горбунов заінтригували фото зі зйомок Голосу країни 11 - фото 439023
Катя Осадча та Юрій Горбунов заінтригували фото зі зйомок Голосу країни 11 - фото 439024

"Голос країни 11. Поїхали. Сезон буде", – прокоментувала знімки Катя.

Юрій Горбунов також поділився кількома кадрами з Катею, зробленими за лаштунками шоу. Він позував поруч з дружиною в костюмі рожево-бузкового відтінку і білосніжних кросівках з масивною підошвою.

Катя Осадча та Юрій Горбунов заінтригували фото зі зйомок Голосу країни 11 - фото 439025
Катя Осадча та Юрій Горбунов заінтригували фото зі зйомок Голосу країни 11 - фото 439022

Відомо, що в рядах тренерів шоу відбулися зміни. Поки їхні імена тримаються в строгому секреті, а організатори проєкту вирішили заінтригувати шанувальників і випустили аудіо зі зміненими голосами чотирьох членів журі, змусивши фанів гадати, хто ж займе червоні крісла.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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