Настя Каменських приміряла сексуальне новорічне вбрання

Українська співачка Настя Каменських поділилася з фоловерами новим знімком, на якому постала у спокусливому образі. Шанувальники у захваті!

Співачка показала в інстаграмі ефектний образ для святкового фотосету та підкорила мережу жіночністю та грацією.

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А от у самому пості Настя вирішила поділитись топом улюблених новорічних фільмів. Серед них "Щоденник Бріджіт Джонс", "Різдво на двох", "Поки ти спав" та інші. "Перший день нового року створено для того, щоб весь день валятися вдома, їсти і дивитися кіно нон-стоп", – підписала Каменських фото, яке за кілька годин набрало майже 85 тис. лайків.

Волосся зірки покладене у високу зачіску. Блискучий макіяж зроблено з акцентом на виразні очі. "Красуня", "Ти просто супер", "Шикарна", "Снігова королева", "Нереальна", – пишуть шанувальники у коментарях під фото.

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