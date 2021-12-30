Кім Кардашян заспойлерила "Людину-павука": користувачі мережі обурені

Якщо ви ще не бачили новий фільм "Людина-павук: Додому шляху нема", то ми рекомендуємо негайно закрити цю новину. А все тому, що у ній на вас очікують спойлери. Ми, на відміну від Кім Кардашян, вас попередили!

Кім Кардашян виставила фото зі спойлером фільму "Людина-павук: Додому шляху нема" у своєму інстаграмі, пише PageSix. Нагадаємо, що на неї підписані понад 274 мільйонів користувачів мережі. Тож нам складно припустити, скільки людей випадково побачили спойлери від інстадіви.

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Фільм вже випущений у США й інших частинах світу, але такі країни, як Філіппіни, Японія, Норвегія та інші, подивляться блокбастер Marvel тільки наступного місяця.

ОБЕРЕЖНО, СПОЙЛЕРИ!

Засновниця Skims опублікувала дві фотографії кульмінації фільму, де головний актор Том Голланд обіймається з головними акторами попередніх фільмів про супергероя Енді Гарфілда і Тобі Магвайра.

"Я навіть не стежу за Кім Кардашян, і в той момент, коли я вирішую подивитися її історії в Instagram, вона публікує буквально весь спойлер про Людину-павука. Я ніколи так сильно не ненавидів когось", – люто написав у Твіттері один користувач.

Інший написав: "Я відключив усе, що пов'язане з Людиною-павуком у всіх моїх соціальних мережах, щоб уникнути спойлерів, тому що я подивлюся його завтра... Просто для того, щоб Кім Кардашян опублікувала спойлер у своїй інстаграмі".

Після обурення в мережі Кардаш'ян негайно видалила свої сторіси. Проте з такою кількістю фоловерів це було недостатньо швидко.

Перед прем'єрою фільму актори Том Голланд та Зендея взяли участь у відеокампанії. Вони нагадали фанатам не спойлерити нічого з фільму.

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