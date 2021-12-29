Оля Полякова знялася для обкладинки журналу Viva

Епатажна українська співачка Оля Полякова стала головною героїнею нового випуску журналу Viva!. Суперблондинка прикрасила обкладинку глянцю і розповіла в інтерв'ю про плани на майбутній рік.

Так, Оля Полякова на головному фото постала у розкішній чорній вечірній сукні з екстремальним декольте та глибоким розрізом до стегна. Обкладинкою красуня поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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"Я справді почуваюся щасливою людиною і почала давно відчувати це. А почалося це, коли я вийшла заміж за Вадика. Спочатку він мене кружляв, вішав на мене бантики. Потім у мене народилися діти, і це було феєрично. Потім у мене пішла вгору кар'єра, що дуже наповнює. Сьогодні все це є в моєму житті. Мені нема на що скаржитися", – зізналася артистка.

Полякова впевнена, що потрібно частіше хвалити себе за досягнення і тоді людина буде спокійною та радісною. Також вона додала, що майже ніколи не буває сама, і цей досвід їй дуже потрібен.

"Я ніде не буваю сама: навколо мене завжди багато народу. Таке враження, ніби я боюся залишитися наодинці з собою. Я справді не залишалася сама, для мене цей досвід цікавий і потрібен, і я спробую його здійснити у 2022 році найближчим часом", – поділилася співачка.

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