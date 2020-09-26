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Настя Каменських прикрасила сторінки американського глянцю: спекотні фото

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Настя Каменських - фото 1
Настя Каменських / instagram

Нещодавно відома українська співачка Настя Каменських випустила іспаномовний альбом Ecléctika. Після цього зірка потрапила на сторінки знаменитого американського видання HOLA! USA.

Журналісти зокрема розповіли про один з хітів з альбому Película.

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Ось що пишуть на сайті видання: "Настрій і характер альбому повністю відповідають значенням слова ECLÉCTIKA, яке перекладається як "змішування", поєднання різних стилів та ідей. Альбом також демонструє багатогранність артистки, яка впевнено поєднує у своїй музиці різні музичні культури, в першу чергу українську і латиноамериканську. Цей симбіоз допомагає створювати унікальні пісні".

Видання також пише і про шість інших пісень іспанською мовою, про їх доповнення українським колоритом, а також про тріумф пісні Elefante, яка набрала більше 100 мільйонів переглядів на Youtube і була в чартах SHAZAM більше 10 місяців.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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